Сергей Сацук: Как белорусская власть пытается вилять своим народом

Источник материала: Ежедневник

кадр из фильма "Хвост виляет собакой"

Белорусская власть задействовала все имеющиеся у себя ресурсы, чтобы переключить внимание возмущенных масс с реальных проблем на вымышленные.

Есть интересный и очень поучительный художественный фильм «Хвост виляет собакой». Если вдруг кто не смотрел, то в двух словах: народ возмущен действиями властей и рейтинг действующего президента упал ниже плинтуса, что грозит проигрышем на выборах. Отмыться от своих действий власть уже не может, поэтому при помощи политтехнологов разворачивает информационную кампанию, главная цель которой отвлечь внимание людей от реальных проблем на вымышленные. Придумывается даже некая война и свой герой на ней. Вот эту стратегию реализуют сейчас и белорусские власти.

Рассказав о неких зловещих планах Координационного штаба оппозиции, власти вовсе не надеялись, что большинство в него поверит. Именно то большинство, которое сегодня выходит на улицу, бастует и представляет для власти реальную проблему. Поверят лишь те, кто все еще слепо верит действующей власти или делают вид, что верит, чтобы не потерять свою кормушку. Но ведь проблема не в них.

Сейчас в социальных сетях специально нанятые люди закидывают скриншоты этого нелепого плана[A1] , делают по нему комментарии, чтобы люди подключились к обсуждению. Я сам сначала не просек фишку, подумал, что человек реально заблуждается и не понимает, что это полная чушь. Но потом я заметил, что все ответы оппонента на мои комментарии сводятся не к тому, чтобы доказать, что план реальный и опровергнуть мои доводы, а сделать так, чтобы я не уходил от обсуждения и чтобы к нему подключались как можно больше людей. Ведь пока рабочие Беларуськалия, БМЗ, БелАЗ, МТЗ, МЗКТ и других предприятий обсуждают этот придуманный зловещий план, они не обсуждают забастовку, когда врачи обсуждают этот план, они не думают о зверствах силовиков над мирными людьми.

Для этой же цели придумали некую угрозу с Запада, начинают учения у западных границ, а государственное телевидение завалило людей мнением огромного количества так называемых экспертов со всех концов света. И не важно, что они говорят, какие аргументы приводят в доказательство верности своей позиции. Можно говорить полную ерунду, сравнивать несравниваемое – главное, чтобы люди обсуждали то, что ты сказал, а не фальсифицированные выборы, не избиение и убийства невинных людей, не преследование всякого инакомыслия и не новые забастовки и акции протеста. Именно поэтому я со своей страницы в Фэйсбук удалил обсуждение подобных тем и буду теперь в корне их пресекать. Я не хочу больше обсуждать, всякие придуманные угрозы и планы, когда есть реальные. Нужно обсуждать то, что происходит вокруг, а не то, что кто-то придумал.

Избытые, покалеченные, люди – это реальность сегодняшнего дня Беларуси. Убитый член избирательной комиссии, отказавшийся подписывать сфальсифицированный протокол – это реальность. Сотни тысяч людей, возмущенные зверствами силовиков и Александром Лукашенко, считающим их баранами – это реальность. Следственный комитет и прокуратура, которые до сих пор не дали правовой оценки тому, что происходило на лицах Беларуси 9 и 10 августа – это реальность. Да, виновных можно искать долго, но правовая оценка – она очевидна и должна была последовать незамедлительно. Но молчат до сих пор, хотя указание президента по возбуждению уголовного дела по созданию Координационного совета выполнили мгновенно, итогом чего количество политзаключенных в Беларуси в скором времени значительно увеличится. И это тоже наша реальность, которую можно и нужно обсуждать. Есть столько реальных и злободневных тем для обсуждения, что голова кругом идет. Поэтому я лично больше не буду тратить ни секунды своего времени на обсуждение выдуманных проблем, которыми власти пытаются отвлечь нас от реальности.