Премьер Беларуси допустил двойной фейк в эфире ТВ

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Премьер Беларуси Роман Головченко в программе «Ничего личного» на ОНТ, вышедшей в эфир в четверг вечером, говорил о состоянии белорусского языка и допустил двойной фейк.

Головченко сказал, что подавляющее большинство населения Беларуси на референдуме назвало русский язык родным.

Это двойной фейк, утверждает Наша Нива.

Во-первых, никогда не проводилось референдумов с таким вопросом. Был референдум в 1995 году с вопросом о статусе государственного языка. Согласно заключению Парламентской ассамблеи ОБСЕ, референдум не соответствовал международным нормам свободного и справедливого голосования.

Вопрос о родном языке задается во время переписи населения. В 2009 белорусский язык назвали родным 53% населения. Результатов за 2019 год еще нет. Но председатель Белстата Инна Медведева заявила, что цифры популярности белорусского языка значительно выше, чем 10 лет назад.

Роман Головченко: «Попытка раскачать языковую тематику предпринимается не впервые. Но здесь нет для нее почвы. Я не буду говорить о результатах референдума, по итогам которого подавляющее большинство населения назвало родным языком русский. Ну, может, не подавляющая, но значительная»