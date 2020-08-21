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Цепкало: уже этой осенью Лукашенко не будет руководить страной
Источник материала: Навiны
По мнению бывшего претендента в президенты Валерия Цепкало, уже этой осенью у Беларуси будет другой руководитель.
Во время сегодняшней пресс-конференции, передает
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По мнению бывшего претендента в президенты Валерия Цепкало, уже этой осенью у Беларуси будет другой руководитель.
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