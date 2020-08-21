На «Нафтане» более 3,2 тысячи человек подписались за отставку Лукашенко. Так будет ли забастовка?

Источник материала: Tut.by

На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял о том, что будет бастовать с 29 августа, если к тому времени Александр Лукашенко не уйдет в отставку, 20 августа посчитали подписи под открытым обращением к народу Беларуси. Всего в голосовании участвовали 3,5 тысячи человек (общая численность работников ОАО, куда входят крупные заводы «Нафтан» и «Полимир» — около 10 тысяч человек). Главным требованием заводчан в этом обращении была отставка Лукашенко. Под ним подписались 3238 человек из 3,5 тысячи. Однако про забастовку заводские активисты уже не заявляют и просят «горячие головы» остыть.



Работники «Нафтана» 17 августа на собрании, на котором они озвучили свои требования властям

Напомним, у «нафтановцев» — шесть «глобальных требований», как они сами их называют, к властям страны:

Отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия;

с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия; Отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной ;

; Освобождение всех политзаключенных и задержанных в ходе мирных акций протеста;

Прекращение насилия и преследования мирных граждан со стороны силовых структур;

Расследование всех случаев насилия над протестующими (и не протестующими) и привлечение к ответственности виновных;

Новые, прозрачные и честные выборы с привлечением международных наблюдателей.



Протокол с результатами подсчета подписей работников «Нафтана». Пункт № 1 — это отставка Александра Лукашенко. Пункт № 2 — отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной. Дальнейшие пункты сверяйте с требованиями выше

Подписи «нафтановцев» под обращением к народу Беларуси собирали с 18 по 20 августа. В итоге подписались 3,5 тысячи человек. Из них за отставку Александра Лукашенко высказались 3238 заводчан, за отставку ЦИК во главе с Лидией Ермошиной — 3403, за освобождение всех политзаключенных и задержанных — 3415. Практически все подписавшиеся работники согласны и с остальными тремя пунктами требований.

О том, как проходил опрос, TUT.BY 19 августа поясняла начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова:

— С одной стороны — текст нашего обращения к народу, со второй — табличка с графами: ФИО и все шесть пунктов требований. И человек пишет: согласен или не согласен — по каждому пункту, ставит подпись и дату. Это мы делаем для того, чтобы понимать, каким образом будем реализовывать свое право на забастовку и сколько народа на заводе нас поддерживает.

Почти все заводчане ставили подписи, но были и те, кто побоялся.

— Эти списки пытаются забрать начальники, работникам говорят: мол, смотрите, с вами потом просто не продлят контракт. То есть давление присутствует. Людей запугивают, и они считают, что, ставя подпись, они подписывают «заявление на расторжение контракта», — говорила Бритикова.

Сегодня, 21 августа, речь про забастовку на «Нафтане» уже не идет. До самой Ольги Бритиковой нам дозвониться не удалось, но она оставила комментарий, адресованный заводчанам, в телеграм-канале, где обсуждают ситуацию на предприятии.

— Вы все задаете мне вопросы о забастовке. Кто-то уже готов прямо сейчас останавливать производство на «Нафтане» и «Полимире», — пишет Ольга Бритикова. — Но почему-то я не вижу ваших настоящих имен и фамилий, нет достоверной информации о ваших должностях. Не будьте безрассудными. Мы/я — за мир и созидание. Мы/я — за соблюдение закона. Что мне удалось узнать за то короткое время, которое я смогла посвятить этому вопросу? Забастовка на «Нафтане» и «Полимире» вне зависимости от того, какие требования выдвигаются (политические, экономические, социальные), незаконна. И прошу вас, горячие головы, остановитесь. Изучите законы. Кроме Трудового кодекса и Конституции есть еще много всего в белорусском законодательстве. Доводы о том, что с нами поступают не по закону — так и мы будем нарушать закон, для меня не являются весомыми. Будем искать другие варианты. Уверена, что они существуют.

Что говорит руководство завода

21 августа газета «Вестник «Нафтана» опубликовала обращение гендиректора завода Александра Демидова. В нем говорится:

«В интернете появилась информация о якобы собранных работниками ОАО «Нафтан» подписях с призывом о непризнании итогов прошедших выборов в Республике Беларусь, об отставке действующего главы государства, ЦИК, объявлении забастовки и т.д.

Работники предприятия поддерживают мирную и спокойную обстановку в Республике Беларусь, а также выступают против насилия в любой форме его проявления.

Мы с беспокойством смотрим на ситуацию, которая складывается вокруг нашего предприятия, и призываем не доверять различным вбросам, а также использовать только проверенные источники информации. Мы нацелены на мирную жизнь и созидательный труд».

Кратко о том, что происходило на «Нафтане»

Напомним, 17 августа состоялась встреча работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований республиканским властям, властям Полоцка и Новополоцка, а также руководству завода. Их озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова.

В частности, от своего начальства рабочие «Нафтана» требуют не оказывать давления на тех, кто участвует в мирных акциях протеста. А от администраций Полоцка и Новополоцка люди требуют, чтобы им не препятствовали мирно выражать гражданскую позицию и не трактовали это как «несанкционированные акции». Еще одно требование — порядок в двух городах должны обеспечивать только местные сотрудники милиции.

Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме.

Ранее Бритикова заявляла, что забастовка на «Нафтане» начнется, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.

— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.

Планировалось, что это будет забастовка без остановки мощностей предприятия:

— Очень важно не нанести урон экологии, чтобы мы не стали в руинах, чтобы не было бестолкового исполнения. У нас есть химическое производство, с особо ядовитыми веществами, на «Нафтане» — горючие вещества разных классов опасности, у нас серная кислота. Процесс сложный. Это не конвейер остановить. И вопрос полной остановки завода не рассматривается. Это будет поэтапно, враз предприятие никто не остановит, — говорила 19 августа Ольга Бритикова.

Нужно пояснить, что полная внезапная остановка некоторых предприятий нашей промышленности — это нефтеперерабатывающие заводы, «Гродно азот», «Полимир» и другие — невозможна из-за особенностей технологического процесса и опасна из-за рисков воздействия на окружающую среду.