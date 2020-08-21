|
На «Нафтане» более 3,2 тысячи человек подписались за отставку Лукашенко. Так будет ли забастовка?
Источник материала: Tut.by
На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял о том, что
Напомним, у «нафтановцев» — шесть «глобальных требований», как они сами их называют, к властям страны:
Подписи «нафтановцев» под обращением к народу Беларуси собирали с 18 по 20 августа. В итоге подписались 3,5 тысячи человек. Из них за отставку Александра Лукашенко высказались 3238 заводчан, за отставку ЦИК во главе с Лидией Ермошиной — 3403, за освобождение всех политзаключенных и задержанных — 3415. Практически все подписавшиеся работники согласны и с остальными тремя пунктами требований.
О том, как проходил опрос, TUT.BY 19 августа
— С одной стороны — текст нашего обращения к народу, со второй — табличка с графами: ФИО и все шесть пунктов требований. И человек пишет: согласен или не согласен — по каждому пункту, ставит подпись и дату. Это мы делаем для того, чтобы понимать, каким образом будем реализовывать свое право на забастовку и сколько народа на заводе нас поддерживает.
Почти все заводчане ставили подписи, но были и те, кто побоялся.
— Эти списки пытаются забрать начальники, работникам говорят: мол, смотрите, с вами потом просто не продлят контракт. То есть давление присутствует. Людей запугивают, и они считают, что, ставя подпись, они подписывают «заявление на расторжение контракта», — говорила Бритикова.
Сегодня, 21 августа, речь про забастовку на «Нафтане» уже не идет. До самой Ольги Бритиковой нам дозвониться не удалось, но она оставила комментарий, адресованный заводчанам, в телеграм-канале, где обсуждают ситуацию на предприятии.
— Вы все задаете мне вопросы о забастовке. Кто-то уже готов прямо сейчас останавливать производство на «Нафтане» и «Полимире», — пишет Ольга Бритикова. — Но почему-то я не вижу ваших настоящих имен и фамилий, нет достоверной информации о ваших должностях. Не будьте безрассудными. Мы/я — за мир и созидание. Мы/я — за соблюдение закона. Что мне удалось узнать за то короткое время, которое я смогла посвятить этому вопросу? Забастовка на «Нафтане» и «Полимире» вне зависимости от того, какие требования выдвигаются (политические, экономические, социальные), незаконна. И прошу вас, горячие головы, остановитесь. Изучите законы. Кроме Трудового кодекса и Конституции есть еще много всего в белорусском законодательстве. Доводы о том, что с нами поступают не по закону — так и мы будем нарушать закон, для меня не являются весомыми. Будем искать другие варианты. Уверена, что они существуют.
Что говорит руководство завода
21 августа газета «Вестник «Нафтана»
«В интернете появилась информация о якобы собранных работниками ОАО «Нафтан» подписях с призывом о непризнании итогов прошедших выборов в Республике Беларусь, об отставке действующего главы государства, ЦИК, объявлении забастовки и т.д.
Кратко о том, что происходило на «Нафтане»
Напомним, 17 августа
В частности, от своего начальства рабочие «Нафтана» требуют не оказывать давления на тех, кто участвует в мирных акциях протеста. А от администраций Полоцка и Новополоцка люди требуют, чтобы им не препятствовали мирно выражать гражданскую позицию и не трактовали это как «несанкционированные акции». Еще одно требование — порядок в двух городах должны обеспечивать только местные сотрудники милиции.
Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме.
Ранее Бритикова заявляла, что забастовка на «Нафтане» начнется, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.
— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.
Планировалось, что это будет забастовка без остановки мощностей предприятия:
— Очень важно не нанести урон экологии, чтобы мы не стали в руинах, чтобы не было бестолкового исполнения. У нас есть химическое производство, с особо ядовитыми веществами, на «Нафтане» — горючие вещества разных классов опасности, у нас серная кислота. Процесс сложный. Это не конвейер остановить. И вопрос полной остановки завода не рассматривается. Это будет поэтапно, враз предприятие никто не остановит, — говорила 19 августа Ольга Бритикова.
Нужно пояснить, что полная внезапная остановка некоторых предприятий нашей промышленности — это нефтеперерабатывающие заводы, «Гродно азот», «Полимир» и другие — невозможна из-за особенностей технологического процесса и опасна из-за рисков воздействия на окружающую среду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новополоцком ОАО «Нафтан», который ранее заявлял о том, что будет бастовать с 29 августа, если к тому времени Александр Лукашенко не уйдет в отставку, 20 августа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)