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Нетрезвый водитель в Быховском районе пытался дать взятку представителю ГАИ

21.08.2020 13:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нетрезвый водитель в Быховском районе пытался дать взятку представителю ГАИ

Нетрезвый водитель после остановки его машины работниками ГАИ пытался дать взятку. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях в Быховском районе работниками ОВД был остановлен легковой автомобиль «Джили». Водителем оказался 31-летний житель одной из местных деревень – он был в состоянии алкогольного опьянения.

Работниками ГАИ были вызваны следователи, и факт попытки дачи взятки был задокументирован. Водителя задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело.

В МВД напомнили, что за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в уголовном кодексе предусмотрена статья.  Наказание по ней может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.




Фото и видео: БЕЛТА

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Нетрезвый водитель после остановки его машины работниками ГАИ пытался дать взятку. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД. На днях в Быховском районе работниками ОВД был...
 
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