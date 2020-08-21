Нетрезвый водитель в Быховском районе пытался дать взятку представителю ГАИ

Источник материала: ОНТ

Нетрезвый водитель после остановки его машины работниками ГАИ пытался дать взятку. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

На днях в Быховском районе работниками ОВД был остановлен легковой автомобиль «Джили». Водителем оказался 31-летний житель одной из местных деревень – он был в состоянии алкогольного опьянения.

Работниками ГАИ были вызваны следователи, и факт попытки дачи взятки был задокументирован. Водителя задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело.

В МВД напомнили, что за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в уголовном кодексе предусмотрена статья. Наказание по ней может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.













Фото и видео: БЕЛТА

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