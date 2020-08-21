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Нетрезвый водитель в Быховском районе пытался дать взятку представителю ГАИ
Источник материала: ОНТ
Нетрезвый водитель после остановки его машины работниками ГАИ пытался дать взятку. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
На днях в Быховском районе работниками ОВД был остановлен легковой автомобиль «Джили». Водителем оказался 31-летний житель одной из местных деревень – он был в состоянии алкогольного опьянения.
Работниками ГАИ были вызваны следователи, и факт попытки дачи взятки был задокументирован. Водителя задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело.
В МВД напомнили, что за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в уголовном кодексе предусмотрена статья. Наказание по ней может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото и видео: БЕЛТА
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Нетрезвый водитель после остановки его машины работниками ГАИ пытался дать взятку. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД. На днях в Быховском районе работниками ОВД был...
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