Снопков заговорил о девальвации и дефолте

Призывы, с которыми выступают некоторые телеграм-каналы, — это экономическое самоубийство для страны, заявил журналистам 21 августа первый вице-премьер Николай Снопков, выступление которого разместила в социальной сети пресс-служба правительства.





Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к призывам телеграм-каналов лишить государство денег (в том числе — не покупать белорусские товары, не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не платить налоги), Снопков предложил взглянуть на ситуацию с позицию рядового гражданина страны.

«Прежде всего, я хочу сказать об этих диверсионных заявлениях не как член правительства, а как гражданин и порекомендовать всем, кто читает такие заявления и интересуется экономикой, экстраполировать их на семью», — сказал Снопков.

Ничего, что сказано в телеграм-каналах про экономическую диверсию по отношению к существующим экономическим институтам, «не минет каждого гражданина страны», подчеркнул Снопков.

«Это (следование призывам. — БелаПАН) повлияет не только на провластные структуры, госпредприятия, это повлияет на каждого человека», — убежден первый вице-премьер.

В частности, реализация диверсионных действий, с которыми выступают телеграм-каналы, приведет к девальвации, считает Снопков. «Что такое девальвация? Мы все с вами знаем, беднее станет каждый гражданин, каждый член семьи», — предупредил он.

По его мнению, призывы, которые звучат в некоторых телеграм-каналах, — «это экономическое самоубийство».

«Если моделировать ситуацию дальше, то это (реализация призывов телеграм-каналов. — БелаПАН) приведет к вымыванию золотовалютных резервов, соответственно, невозможности рассчитываться по долгам, преддефолтному состоянию, техническому дефолту и дефолту», — заявил Снопков.

Такой сценарий развития событий, добавил он, приведет к падению стоимости активов государства.

«В конце концов, приходят люди — с Запада, Севера, Юга, Востока — и за копейки покупают наши основные активы — предприятия. Далее, используя наши основные преимущества, которые состоят в основном в высокопроизводительной рабочей силе и относительно невысокой заработной плате, всеми белорусами начинают после этого просто пользоваться. Снижают им зарплату, увольняют, поскольку приходят хозяева. Вряд ли они будут нести такую социальную ответственность, которая требуется от бизнеса сегодня», — подчеркнул Снопков.

В результате, «каждый на себе почувствует элементы экономического самоубийства», резюмировал он.

Читайте дальше: