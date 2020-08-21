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Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

21.08.2020 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эти счастливые пары могли бы стать героями романов с красивым хеппи эндом, пока в их жизнь не постучала измена.

Марина Прохорова, психолог:
Измена – это явный признак того, что отношения пришли к кризисной черте. Мужчина и женщина в паре находятся уже слишком далеко друг от друга, чтобы просто услышать ясные послания, они просто теряют некоторую нить, общий язык, диалог отсутствует.

Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

Неприкрытый флирт, скрытая переписка, тайная встреча, запрещенный поцелуй. Что такое измена? Каждый определяет сам, в паре следует подвести черту, перешагнув которую, вы так или иначе наступите на горло собственной совести.

Марина Прохорова:
Если у мужчин иногда или даже в большей степени превалируют сексуальные потребности. У женщины это также не исключено, но, скорее, женщина называет другие причины. Чаще всего это некоторый кризис в паре. Женщина чувствует себя ненужной, неценной, обделенной мужским вниманием, она начинает просто сомневаться в себе, насколько она привлекательна как женщина.

Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

Если женский поход налево зачастую осознанный шаг, то многие мужчины свои любовные игры на стороне называет не более чем спортивным интересом. Но такая зарядка для мужского самолюбия травмоопасна в первую очередь для них самих.

Марина Прохорова:
Я бы усомнилась, насколько доступны чувства и в полноте, и в искренности для такого человека, насколько такая категория мужчин способна выстраивать прочную эмоциональную связь, какую-то привязанность. Это показатель некоторой внутренней неустойчивости. То, как человек сейчас выстраивает отношения с партнером, очень сильно связано с тем, насколько были выстроены базовые привязанности в раннем детском возрасте между ним и родителями.

Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

Измена – как черная кошка, пробежав между партнерами, знаменует раскол в отношениях. Закрыть на это глаза или постоянно натыкаться на чужие метки – решать вам.

Марина Прохорова:
Часто пара определяет для себя, что, ну, ок, если физически что-то произошло, контакт на стороне, не сообщай мне об этом. А есть те женщины, которые свыкаются, они должны понимать, что это не должно сказаться в дальнейшем на их качестве жизни, потому что если формально простила, забыла и мы живем дальше как ни в чем ни бывало, но внутри вот этот червячок все точит и точит, понятное дело, что это недовольство, напряжение будет просачиваться и в дальнейшем отравлять жизнь.

Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины

Верность редкий дар, который ценится в современном мире дороже золота. Помните, предавая своего партнера, вы в первую очередь предаете себя.

Люди в материале: Марина Прохорова, Мария Кронда

 
 
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Эти счастливые пары могли бы стать героями романов с красивым хеппи эндом, пока в их жизнь не постучала измена. Марина Прохорова, психолог:Измена – это явный...
 
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