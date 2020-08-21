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Из-за чего происходят измены в паре? 3 основные причины
Источник материала: СТВ
Эти счастливые пары могли бы стать героями романов с красивым хеппи эндом, пока в их жизнь не постучала измена.
Марина Прохорова, психолог:
Неприкрытый флирт, скрытая переписка, тайная встреча, запрещенный поцелуй. Что такое измена? Каждый определяет сам, в паре следует подвести черту, перешагнув которую, вы так или иначе наступите на горло собственной совести.
Марина Прохорова:
Если женский поход налево зачастую осознанный шаг, то многие мужчины свои любовные игры на стороне называет не более чем спортивным интересом. Но такая зарядка для мужского самолюбия травмоопасна в первую очередь для них самих.
Марина Прохорова:
Измена – как черная кошка, пробежав между партнерами, знаменует раскол в отношениях. Закрыть на это глаза или постоянно натыкаться на чужие метки – решать вам.
Марина Прохорова:
Верность – редкий дар, который ценится в современном мире дороже золота. Помните, предавая своего партнера, вы в первую очередь предаете себя.
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Эти счастливые пары могли бы стать героями романов с красивым хеппи эндом, пока в их жизнь не постучала измена. Марина Прохорова, психолог:Измена – это явный...
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