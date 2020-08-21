В Беларуси начались продажи обновленного Renault Kaptur

Источник материала: Tut.by

Компания Renault объявила о старте продаж в Беларуси модернизированного кроссовера Kaptur . «Паркетник», напомним, получил переработанный салон, новые опции, улучшенное шасси и новый мотор.





Главным новшеством для Kaptur стал 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. (работает он в паре с вариатором), который пришел на смену прежнему двухлитровому атмосферному агрегату. Снаружи модернизированный Kaptur отличает новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски (ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши), а также легкосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.





Рулевая колонка у Kaptur теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Для версии с новым турбомотором предусмотрена фоновая подсветка салона с 8-ю цветами на выбор.









Базовый Kaptur оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с. В Беларуси цены на обновленный кроссовер стартуют с отметки в 36 700 рублей. Стоимость Kaptur с 150-сильным турбомотором начинается с 46 100 рублей за переднеприводную версию в комплектации Drive. Для заказа доступна и лимитированная версия Edition One — переднеприводный вариант обойдется минимум в 52 500 рублей, а полноприводная модификация в 55 600 рублей.