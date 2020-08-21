ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начались продажи обновленного Renault Kaptur

21.08.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Renault объявила о старте продаж в Беларуси модернизированного кроссовера Kaptur. «Паркетник», напомним, получил переработанный салон, новые опции, улучшенное шасси и новый мотор.


Главным новшеством для Kaptur стал 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. (работает он в паре с вариатором), который пришел на смену прежнему двухлитровому атмосферному агрегату. Снаружи модернизированный Kaptur отличает новая решетка радиатора, светодиодные фары (в зависимости от версии) и новые варианты окраски (ярко-синий цвет Blue Iron для кузова и серебристый Gris Platine для крыши), а также легкосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов.


Рулевая колонка у Kaptur теперь регулируется по высоте и вылету, а клавиши обогрева сидений расположены на центральной консоли. Для версии с новым турбомотором предусмотрена фоновая подсветка салона с 8-ю цветами на выбор.



Базовый Kaptur оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 114 л.с. В Беларуси цены на обновленный кроссовер стартуют с отметки в 36 700 рублей. Стоимость Kaptur с 150-сильным турбомотором начинается с 46 100 рублей за переднеприводную версию в комплектации Drive. Для заказа доступна и лимитированная версия Edition One — переднеприводный вариант обойдется минимум в 52 500 рублей, а полноприводная модификация в 55 600 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Renault объявила о старте продаж в Беларуси модернизированного кроссовера Kaptur.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль готов помочь Беларуси в урегулировании ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика