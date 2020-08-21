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Кремль готов помочь Беларуси в урегулировании ситуации

21.08.2020 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не собирается давать оценки открытию в Беларуси уголовных дел из-за акций протеста.

Кремль готов помочь Беларуси в урегулировании ситуации
Фото pixabay.com

Он подчеркнул, что Россия «никак и никоим образом не хочет вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела», так как это «абсолютно суверенное дело Белоруссии», пишет Би-би-си.

В то же время, отметил Песков, Россия готова помочь Беларуси в урегулировании ситуации, «если руководство Белоруссии этого захочет».

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не собирается давать оценки открытию в Беларуси уголовных дел из-за акций протеста.
 
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