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Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали во время отдыха в Греции

21.08.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр арестован во время отдыха на греческом острове Миконос, передает sportbox.


Защитник англичан был замечен полицией во время ссоры с другими английскими туристами. Когда правоохранительные органы попытались погасить конфликт и успокоить игрока, он оказал сопротивление. Футболиста вместе с другими участниками инцидента доставили в полицейский участок, где он оскорблял полицейских и напал на них. После этого его арестовали.

Пресс-служба «МЮ» сообщила, что клубу известно о данном инциденте. 

— Мы поддерживаем связь с Гарри. Он полностью сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, — приводит сообщение пресс-службы издание The Independent. 

 
 
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