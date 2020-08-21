Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали во время отдыха в Греции

Источник материала: Tut.by

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр арестован во время отдыха на греческом острове Миконос, передает sportbox.





Защитник англичан был замечен полицией во время ссоры с другими английскими туристами. Когда правоохранительные органы попытались погасить конфликт и успокоить игрока, он оказал сопротивление. Футболиста вместе с другими участниками инцидента доставили в полицейский участок, где он оскорблял полицейских и напал на них. После этого его арестовали.

Пресс-служба «МЮ» сообщила, что клубу известно о данном инциденте.

— Мы поддерживаем связь с Гарри. Он полностью сотрудничает с греческими властями. На данный момент мы не будем делать никаких дальнейших комментариев, — приводит сообщение пресс-службы издание The Independent.