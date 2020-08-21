В Калифорнии жертвами масштабных лесных пожаров стали 5 человек. Дым от огня виден даже из космоса

Источник материала: СТВ

Новости США. Не удается взять под контроль лесные пожары в Калифорнии. Жертвами огня стали 5 человек. Двое граждан пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Несколько десятков американцев оказались в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения.

Площадь возгораний продолжает увеличиваться. К 21 августа она составляет уже 125 тысяч гектаров. Дым распространился на сотни километров и виден уже даже из космоса.









Пламя уничтожило более 170 зданий, под угрозой находятся еще 50 тысяч построек в округах Напа, Сонома и Солано. Отсюда были вынуждены эвакуироваться около 100 тысяч местных жителей.