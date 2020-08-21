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В Турции начали производить солнечные панели
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции начали производить солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В запуск предприятия, площадь которого составила 100 тысяч квадратных метров, было вложено 400 миллионов долларов инвестиций. Завод будет производить солнечные панели для крупнейшей турецкой электростанции. Ее власти планируют построить в провинции Конья, в центральной части страны.
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Новости Турции. В Турции начали производить солнечные панели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый такой завод в стране, на котором трудятся 1 400...
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