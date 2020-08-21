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Милиция Молодечно сообщила о нападениях на ее сотрудников во время акций протеста

21.08.2020 15:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция Молодечно 21 августа сообщила о нескольких случаях нападения на ее сотрудников во время акций протеста 9-12 августа.

Милиция Молодечно сообщила о нападениях на ее сотрудников во время акций протеста
Источник: МВД

В Молодечно вечером 9 августа участники массовых беспорядков обстреляли из пневматического оружия милицейский УАЗ «Патриот», сообщает областное УВД. Инцидент произошел напротив главного входа в парк им. Победы, когда автомобиль ехал по улице Великий Гостинец. В результате «обстрела» в транспортном средстве выбито боковое стекло, поврежден кузов автомобиля, утверждают в милиции. Осколки разбитого стекла прилетели в лицо и попали в глаза одного из милиционеров в машине, утверждают в УВД. Что с ним, не сообщается.

В ночь с 10 на 11 августа на главном проспекте Молодечно кто-то забросал машину ГАИ камнями, утверждают в милиции. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК «Хулиганство». Злоумышленников ищут.

А еще, утверждают в милиции, кто-то разрисовал служебные машины ГАИ.

В УВД говорят, что во время акций протеста в Молодечно задержали двоих парней с ножами, а в Great Wall «Hover» 24-летнего молодечненца нашли бейсбольную биту и три охотничьих ножа.

 
 
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Милиция Молодечно 21 августа сообщила о нескольких случаях нападения на ее сотрудников во время акций протеста 9-12 августа.
 
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