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Милиция Молодечно сообщила о нападениях на ее сотрудников во время акций протеста
Источник материала: Навiны
Милиция Молодечно 21 августа сообщила о нескольких случаях нападения на ее сотрудников во время акций протеста 9-12 августа.
В Молодечно вечером 9 августа участники массовых беспорядков обстреляли из пневматического оружия милицейский УАЗ «Патриот»,
В ночь с 10 на 11 августа на главном проспекте Молодечно кто-то забросал машину ГАИ камнями, утверждают в милиции. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК «Хулиганство». Злоумышленников ищут.
А еще, утверждают в милиции, кто-то разрисовал служебные машины ГАИ.
В УВД говорят, что во время акций протеста в Молодечно задержали двоих парней с ножами, а в Great Wall «Hover» 24-летнего молодечненца нашли бейсбольную биту и три охотничьих ножа.
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Милиция Молодечно 21 августа сообщила о нескольких случаях нападения на ее сотрудников во время акций протеста 9-12 августа.
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