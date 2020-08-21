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Захват МАЗа на улице Притыцкого: разыскивают мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет (видео)

21.08.2020 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ранее Следственный комитет сообщал, что вечером 10 августа группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела автомобилем МАЗ, которым в последующем заблокировала несколько полос движения на улице Притыцкого в Минске. Задержан один подозреваемый, личности остальных устанавливаются.

Как сообщили сегодня в СК, следователи устанавливают личность и местонахождение мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет.

Тех, кто располагает информацией о человеке, изображенном на фото и видео, просят обратиться в УСК по городу Минску по телефонам: (8 017) 389-55-55 или +375 44 500-31-11.

Захват МАЗа на улице Притыцкого: разыскивают мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет (видео)

Как сообщалось, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле находились три человека: водитель и еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, они увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.

— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — сообщили в Следственном комитете.

К настоящему моменту известно о задержании одного подозреваемого: 28-летний житель Минской области признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Следственный комитет сообщал, что вечером 10 августа группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета,...
 
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