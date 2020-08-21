На бастующих рабочих обрушилась вся мощь репрессивной машины

Власти запустили репрессивный механизм против бастующих рабочих. Их начали задерживать и увольнять.





С Минского автомобильного завода уволили слесаря цеха сборки автомобилей Семена Федотова. В официальных документах сказано, что 19 августа с 07:00 до 15:20 он не приступил к выполнению трудовых обязанностей.

Семен Федотов рассказал Naviny.by, что сделал это вместе с другими рабочими в знак протеста против «насилия силовиков в стране и в поддержку установления демократического строя в государстве».

После забастовки, по его словам, было показательно уволено восемь человек, чтобы «запугать других», но к ним «подходили другие рабочие и поддерживали». Несколько сотен человек собираются писать заявления на увольнение, сказал бывший работник МАЗа.





«МАЗ еле работает, с него раньше уходили и сейчас начинают увольняться люди. На некоторых операциях не хватает людей, автомобили выезжают с конвейера недособранные. Это факт», — рассказал Семен Федотов.

На Минском тракторном заводе до увольнений пока не дошло, но «начальство прессует рабочих по полной программе», рассказал Naviny.by один из мастеров цеха опытного производства МТЗ.

«Может и не уволят, но деньгами так накажут, что будешь ходить с пустыми карманами. Людям не дают собираться в цехах и обсуждать политические события. Всё очень жестко», — сказал собеседник Naviny.

Работники массово пишут заявления на отпуск за свой счет, «чтобы показать свое недовольство». Им заблокировали пропуска, чтобы не допустить на предприятие. Над главой стачечного комитета МТЗ нависла угроза уголовной ответственности. Сергей Дылевский вошел в Координационный совет, по факту создания которого возбуждено дело о захвате власти .



Один из цехов МТЗ в эти дни выглядит так

В Солигорске участниками забастовки на «Беларуськалии» занялись сотрудники Комитета госбезопасности. 20 августа был задержан члена стачкома Дмитрий Куделевич.

Утром ему поступил звонок с просьбой приехать для разъяснения позиции бастующих шахтеров. Однако его встретили «далеко не дружелюбные люди и далеко не соратники». Они вытянули Дмитрия Куделевича из машины, погрузили в свой автобус и завезли в здание КГБ. Члену стачкома удалось убежать оттуда через форточку в туалете. По неподтвержденной информации, сейчас он находится в Украине.

«То, что происходит в стране, мы оцениваем как давление на тех, кто активно участвует в стачках и забастовках», — сказал Naviny.by пресс-атташе стачкома ОАО «Беларуськалий» Глеб Сандрос.

Поддержку уволенным и бастующим рабочим окажет Фонд солидарности, который уже собрал более 1,5 млн долларов. Первые выплаты уже пошли работникам МТЗ.

«Мы всерьез и надолго включились в строительство новой Беларуси. Мы работаем с теми, кто готов получить помощь, выстраиваем команду волонтеров и собираем лучших для того, чтобы перемены в стране стали реальностью», — написал один из основателей Фонда солидарности Андрей Стрижак.





Светлана Тихановская призвала рабочих не останавливаться. Она считает, что забастовки «напугали диктатуру».

«Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам. Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами», — заверила Светлана Тихановская.