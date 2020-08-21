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Около 3,6 тысячи работников ОАО «Нафтан» подписались под политическими требованиями
Источник материала: Навiны
Около 3,6 тысячи работников ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область) подписались под политическими требованиями, сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.
«Они согласились с требованиями, которые выдвигала инициативная группа. Были проблемы со сбором подписей, где-то пропадали подписные листы. Палки в колеса кое-где вставляли», — сказал Позняков.
При этом он обратил внимание, что осталось 10 дней на выполнение требований. «Если они не будут выполнены, работники грозят забастовкой. Эти предприятия довольно опасные с технологической точки зрения. Их так просто не остановишь, как конвейер. Но снижать мощности и ставить на циркуляцию какие-то цеха вполне возможно. Все зависит от коллектива», — отметил профсоюзный лидер.
В распоряжении БелаПАН есть обращение работников «Нафтана» к народу Беларуси, предприятиям концерна «Белнефтехим», органам законодательной и исполнительной власти: «Мы, работники ОАО «Нафтан», солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 г., была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участковых избирательных комиссий».
«Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны. После избирательной кампании несогласные с результатами выборов мирные протестующие подверглись насилию со стороны сотрудников силовых структур. Считаем это недопустимым для современного демократического общества. Ответственность за насилие над мирными гражданами полностью лежит на сотрудниках силовых структур и на руководстве страны. Народ Беларуси — свободный народ, мы имеем право на выражение своей гражданской позиции мирными способами. Права и свободы граждан Республики Беларусь, которыми мы являемся, находятся в опасности из-за неразумной политики руководства нашей страны, нарушения конституционных прав граждан и фальсификации выборов президента Республики Беларусь 2020», — говорится в обращении.
Работники предприятия требуют: отставки Лукашенко с поста президента; отставки Центральный избирательной комиссии во главе с Ермошиной; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечения к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.
ОАО «Нафтан» — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Выпускает продукцию переработки нефти. На «Нафтане» и смежном предприятии «Полимир» работает около 10 тыс. человек.
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Около 3,6 тысячи работников ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область) подписались под политическими требованиями, сообщил БелаПАН председатель Белорусского...
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