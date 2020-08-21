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В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 22-й тур

21.08.2020 15:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 22-й тур

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 22-й тур. В игровой программе три матча.

В 16:00 часов начнется поединок «Слуцка» и минского «Динамо». Также сегодня сыграет и лидер турнирной таблицы – «Шахтёр». Солигорский клуб в Минске встретится с «Ислочью». В Бресте действующий чемпион «Динамо» проведет матч с «Белшиной». Эта встреча начнется в 8 вечера. После 21-го тура лидирует в Высшей лиге солигорский «Шахтёр», у команды Юрия Вернидуба 43 очка. БАТЭ отстаёт на три балла. На третьей позиции идёт «Неман». Центральный матч 22 тура будет сыгран в воскресенье в Гродно: «Неман» примет БАТЭ. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу сегодня стартует 22-й тур. В игровой программе три матча. В 16:00 часов начнется поединок «Слуцка» и минского «Динамо». Также сегодня...
 
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