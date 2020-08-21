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Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

21.08.2020 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Еще один православный храм в Турции хотят превратить в мечеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о древней византийской церкви в Стамбуле, построенной в 534 году. Наиболее известное название – монастырь Хора.

Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

С 1948 года историческое здание было открыто для туристов в качестве музея и вошло в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

Православный монастырь в Турции хотят превратить в мечеть. Церковь построили в 534 году

Теперь правительство Турции намерено преобразовать его в действующую мечеть по тем же процедурам, что и храм Святой Софии. При этом ожидается, что легендарные византийские фрески, которыми украшены стены храма, будут закрыты.

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Новости Турции. Еще один православный храм в Турции хотят превратить в мечеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о древней византийской церкви...
 
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