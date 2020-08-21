Минобразования рассказало, сколько бюджетников зачислено в вузы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Свыше 26 тысяч абитуриентов зачислены в вузы Беларуси на бюджетную форму получения образования, об этом сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

"За счет средств бюджета зачислено примерно 26300 абитуриентов, на платную форму – примерно такая же цифра", – сказал он.

По его словам, в этом году абитуриентов принимали полсотни учреждений образования (42 государственных вуза и восемь частных), прием фактически завершен.

Самые востребованные специальности

Лидировали в текущей вступительной кампании специальности в области правоведения и международных отношений. Так, на "международное право" в ФМО БГУ проходными на бюджет были 386 баллов.

В белорусском медуниверситете традиционно популярна "стоматология" – 383 балла.

По словам Касперовича, востребованы были и лингвистические специальности: например, в МГЛУ проходными на "английский язык и второй иностранный" стали 382 балла.

Про высокий конкурс

Высокий конкурс наблюдался на специальности "дизайн" в БГУ: на одном место претендовали 12 человек. Семь абитуриентов боролись за место на специальности "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" в БГУИРе.

На специальность "экономика и управление на предприятии" в БГТУ претендовали пять человек на место, на "психологию" в БГПУ – четыре человека

Вместе с тем на отдельные специальности объявлялся допнабор на бюджет, поскольку там остались вакантные места: в основном это были специальности сельхозпрофиля.

Про подачу заявлений в ссузы

Более 24,5 тысячи человек подали заявления в ссузы на бюджет, проинформировали в ведомстве.

"По предварительным данным, на бюджетную форму подано более 24,5 тысячи заявлений (число зачисленных), на платную – более 12 тысяч", – рассказала замначальника главного управления профобразования – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова.