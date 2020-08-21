Источник материала: ОНТ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры.

В своем аккаунте Instagram Макгрегор опубликовал фотографию четырехлетней давности, где он готовится взять реванш у Нэйта Диаса. Бой тогда завершился победой ирландца. «Сегодня ровно 4 года с этого дня! Я за кулисами, в ожидании выхода на один из самых важных боев в жизни. Может, будет и еще раз», – написал Макгрегор. Напомним, в последнем поединке Макгрегор победил Дональда Серроне нокаутом. Всего у ирландца 22 победы в 26 боях.

Фото: news.williamhill.com

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