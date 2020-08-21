ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры

21.08.2020 16:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры.

В своем аккаунте Instagram Макгрегор опубликовал фотографию четырехлетней давности, где он готовится взять реванш у Нэйта Диаса. Бой тогда завершился победой ирландца. «Сегодня ровно 4 года с этого дня! Я за кулисами, в ожидании выхода на один из самых важных боев в жизни. Может, будет и еще раз», – написал Макгрегор. Напомним, в последнем поединке Макгрегор победил Дональда Серроне нокаутом. Всего у ирландца 22 победы в 26 боях.

Фото: news.williamhill.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возобновление спортивной карьеры. В своем аккаунте Instagram Макгрегор опубликовал фотографию...
 
Новости дня
Новости разные
 
В УВД Минщины назвали предателем уволившегося милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика