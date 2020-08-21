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В УВД Минщины назвали предателем уволившегося милиционера

21.08.2020 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук обратился к милиционерам, предупреждая их о попытках провести в стране «цветную революцию».

Обращение Александра Ковальчука начинается словами о том, что все белорусы сейчас живут и работают в непростое для страны время, а определенные силы, внешние и внутренние, осуществляют попытку организовать на территории Беларуси «цветную революцию», расколоть и столкнуть в противостояние общество.

По словам начальника УВД, в последние дни в связи на милиционеров свалилось много работы, в том числе и по охране общественного порядка. Он подчеркнул, что милиция Минщины достойно справилась со всеми поставленными задачами.

 «Вместе с тем, отдыхать и утрачивать бдительность пока еще рано. Не секрет, что сейчас против органов государственной власти, включая милицию, ведется информационная война, направленная на их дискредитацию в глазах людей», - говорится в сообщении. - Предпринимаются беспринципные, «грязные» попытки очернить не только деятельность органов внутренних дел, но и сам факт принадлежности к ним, осуществляется манипулирование сознанием, поступают угрозы в адрес сотрудников и членов их семей».

Упомянул Ковальчук и о двух сотрудниках милиции Минщины, которые, поддавшись в первую очередь влиянию эмоций, приняли поспешное решение об увольнении.

«При этом отрадно, что они довольно быстро смогли адекватно оценить обстановку, все взвесить и найти в себе мужество продолжить нести службу на благо Родины», - добавил он.

«Но не без сожаления скажу, что есть среди нас и предатель. Сотрудник из числа сержантского состава, еще не успевший примерить на себя погоны офицера, вдруг решил постыдным образом с использованием сети Интернет заявить о своем увольнении из органов внутренних дел. Следует отметить, что он ранее неоднократно нарушал служебную дисциплину и не был уволен из милиции лишь потому, что буквально вымолил у руководства своего подразделения дать еще один шанс, ссылаясь на трудную жизненную ситуацию. Пойдя ему навстречу, мы, по сути, получили нож в спину. Упомяну, что были и попытки некоторых ветеранов безосновательно дискредитировать действия своих коллег в регионе. Однако отношение к предателям известно, и во все времена оно было одинаковым», — обратил внимание Александр Ковальчук.

 
 
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Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук обратился к милиционерам, предупреждая их о попытках провести в стране «цветную...
 
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