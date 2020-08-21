Головченко: Для Беларуси важно сохранить российский рынок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для Беларуси важно сохранить российский рынок, так как на нем завязано большинство предприятий страны: машиностроение, продукты питания, производство мебели, косметики и другие. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью одному из государственных телеканалов.

«Белорусский экспорт в ту же Россию – это порядка пятнадцати миллиардов долларов. В год. Только экспорт. По товарообороту, если брать прошлый год, то Российская Федерация занимает, по-моему, 48%. То есть практически половину рынка. Это не считая других стран членов ЕАЭС. Поэтому сейчас в мире идет даже не борьба, идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем? От наших добрых отношений?» – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Глава правительства отметил, что такие интеграционные структуры, как ЕАЭС и СНГ призваны сохранить то, что уже создано, а именно тесные связи между государствами постсоветских стран.

Так Головченко отреагировал на программу, которую предлагает координационный штаб оппозиции, один из пунктов которой – разрыв связей с Россией и выход из Евразийского экономического союза и ОДКБ. По мнению экспертов, ущерб от закрытой границы с Российской Федерацией и отказ от членства в ЕАЭС – это потери в десятки миллиардов долларов от непроданных товаров и недополученных инвестиций.