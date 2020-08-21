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Головченко: Для Беларуси важно сохранить российский рынок
21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для Беларуси важно сохранить российский рынок, так как на нем завязано большинство предприятий страны: машиностроение, продукты питания, производство мебели, косметики и другие. Об этом сказал
«Белорусский экспорт в ту же Россию – это порядка пятнадцати миллиардов долларов. В год. Только экспорт. По товарообороту, если брать прошлый год, то Российская Федерация занимает, по-моему, 48%. То есть практически половину рынка. Это не считая других стран членов ЕАЭС. Поэтому сейчас в мире идет даже не борьба, идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем? От наших добрых отношений?» – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Глава правительства отметил, что такие интеграционные структуры, как ЕАЭС и СНГ призваны сохранить то, что уже создано, а именно тесные связи между государствами постсоветских стран.
Так Головченко отреагировал на программу, которую предлагает координационный штаб оппозиции, один из пунктов которой – разрыв связей с Россией и выход из Евразийского экономического союза и ОДКБ. По мнению экспертов, ущерб от закрытой границы с Российской Федерацией и отказ от членства в ЕАЭС – это потери в десятки миллиардов долларов от непроданных товаров и недополученных инвестиций.
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Премьер республики отметил, что такие интеграционные структуры, как ЕАЭС и СНГ призваны сохранить то, что уже создано.
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