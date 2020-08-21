Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сергеев о ситуации вокруг Беларуси: будут идти "закулисные" дела

Сегодня в Беларуси относительно спокойно, это дает надежду на движение к диалогу на всех уровнях. Но по-прежнему остается ряд серьезных вопросов: как в ближайшее время будут вести себя западные партнеры Беларуси, стоит ли ожидать крупных уличных акций, и как забастовки повлияют на экономическую ситуацию в стране? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждает председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политический эксперт Николай Сергеев.

"Сейчас начнется давление по линии МИДов, руководителей государств. Мы наблюдаем, что Запад пытается склонить Лукашенко к неким переговорам, хотя говорить-то и не с кем, так как со стороны оппозиции нет ни одной достойной внимания фигуры. Будут идти "закулисные" дела. Думаю, наши западные партнеры просто не ожидали, что Александр Лукашенко будет таким твердым "орешком", ― считает собеседник Sputnik.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня после выборов силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки .

Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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