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Сергеев о ситуации вокруг Беларуси: будут идти "закулисные" дела
21.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня в Беларуси относительно спокойно, это дает надежду на движение к диалогу на всех уровнях. Но по-прежнему остается ряд серьезных вопросов: как в ближайшее время будут вести себя западные партнеры Беларуси, стоит ли ожидать крупных уличных акций, и как забастовки повлияют на экономическую ситуацию в стране? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждает председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политический эксперт Николай Сергеев.
"Сейчас начнется давление по линии МИДов, руководителей государств. Мы наблюдаем, что Запад пытается склонить Лукашенко к неким переговорам, хотя говорить-то и не с кем, так как со стороны оппозиции нет ни одной достойной внимания фигуры. Будут идти "закулисные" дела. Думаю, наши западные партнеры просто не ожидали, что Александр Лукашенко будет таким твердым "орешком", ― считает собеседник Sputnik.
Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Об особенностях процесса в стране рассуждает председатель Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.
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