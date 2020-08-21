ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергеев о ситуации вокруг Беларуси: будут идти "закулисные" дела

21.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Радио
Сергеев о ситуации вокруг Беларуси: будут идти "закулисные" дела

Сегодня в Беларуси относительно спокойно, это дает надежду на движение к диалогу на всех уровнях. Но по-прежнему остается ряд серьезных вопросов: как в ближайшее время будут вести себя западные партнеры Беларуси, стоит ли ожидать крупных уличных акций, и как забастовки повлияют на экономическую ситуацию в стране? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждает председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политический эксперт Николай Сергеев. 

"Сейчас начнется давление по линии МИДов, руководителей государств. Мы наблюдаем, что Запад пытается склонить Лукашенко к неким переговорам, хотя говорить-то и не с кем, так как со стороны оппозиции нет ни одной достойной внимания фигуры. Будут идти "закулисные" дела. Думаю, наши западные партнеры просто не ожидали, что Александр Лукашенко будет таким твердым "орешком", ― считает собеседник Sputnik.

© Sputnik
МВД: поступают сотни обращений граждан после исчезновения их родных

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня после выборов силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки.

Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об особенностях процесса в стране рассуждает председатель Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: Для Беларуси важно сохранить российский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика