«Меня били шокером и угрожали сломать позвоночник». Верующий попал в автозак и рассказал о действиях силовиков

Источник материала: Onliner

Сергей вместе со своими братьями 10 августа ехал к кафедральному собору на Немиге, чтобы стать на колени и молиться за Беларусь. Однако возле концертного зала «Минск» его задержали. Сергея сильно избивали, требовали назвать организатора и били электрошокером в области сердца (это зафиксировано в медицинском заключении). В новом выпуске подкаста «Люди в черном» мужчина рассказывает, что с ним произошло.

Мы продолжаем серию подкастов с рассказами людей, пострадавших от действий белорусских силовиков во время протестов.

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Некоторые цитаты из монолога

«Я поднимаю глаза и вижу, как на меня бегут люди в черном. Я не убегал, на мне и в машине не было никакой протестной символики — ничего такого, что бы могло привлечь их внимание. Меня схватили за голову и за руки, поставили на колени и начали избивать: по спине, по голове, по животу. Они страшно матерились и кричали: „Кто твои сообщники? Кто организатор?“ Я кричал, что нахожусь здесь только для того, чтобы молиться».

«Омоновец постоянно кричал и спрашивал, кто организатор. Я отвечал, что приехал молиться, но он мне не верил и взял шокер. Каждый раз, когда я отвечал на его вопросы, он бил меня шокером: несколько раз в ноги, несколько раз в руки, но больше всего — в спину в районе сердца. Было очень больно и страшно».

«Я помню, что один из омоновцев за спиной мне сказал: „Если бы была моя воля, я бы вас всех здесь сжег заживо“. Потом подъехал автозак без окошек и вентиляции, и нас начали грузить. Били и запихивал внутрь. Нас запихнули внутрь, и я понял, что вентиляции там нет никакой. Только маленькое отверстие на двери. У одного парня-студента с сахарным диабетом начался панический приступ. Мы просили омоновцев открыть дверь, потому что воздуха не было вообще. Я понимал, что мне плохо, сердце работало как-то странно. Но нам сказали заткнуться: „Сейчас поедем и воздух появится“».

«Когда мне завязали руки и повели дальше, я понял, что мне совсем плохо. Я чувствовал, как мое сердце болит и сжимается. Так плохо мне не было никогда, я не мог вдохнуть полной грудью. Я боялся, что меня снова начнут бить, но рискнул сказать о своем состоянии. Говорил о больном сердце, о том, что меня били шокером, и увидел, что милиционер испугался. Он побежал к машине скорой помощи, и меня сразу завели туда».

«Привели еще одного паренька. Доктора говорили: „Ты симулируешь!“ Он отвечал, что не симулирует, что у него сужение сосудов, что его били несколько раз головой о стену. Его положили, а он говорит: „У меня руки и ноги отнимаются“. Омоновцы не хотели отпускать меня со скорой помощью, узнавали, можно ли меня вернуть обратно, но доктор сказал, что есть большая вероятность сердечного приступа».

Если вы или ваши знакомые пострадали во время митингов и хотите об этом рассказать, напишите нам на osh@onliner.by или в Telegram по нику @oshurkev. Также ждем истории врачей, которые принимали в эти дни людей с травмами.

Если вы или ваши родственники, близкие получили травмы различной степени тяжести во время мирных демонстраций и вам нужны лекарства, лечение, реабилитация, заполните эти формы:

заявка в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем;

в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем; заявка на выдачу единовременной материальной помощи каждому пострадавшему (инициатива BY_HELP).

Вы также можете позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +375 44 709-79-11, и вам подскажут весь алгоритм действий.