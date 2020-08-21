Виталий Гурков: «Разобщить нас пытаются уже давно, но все наши флаги - наши»

Источник материала: Tut.by

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков призвал в своем инстаграме не допустить раскола в обществе.

— Самое главное сейчас не допустить раскол белорусского народа. Разобщить нас пытаются уже давно, но сейчас будет самая активная фаза. Надо всем нам любить Беларусь больше, чем ненавидеть кого бы то ни было.

Главное сейчас единство, а не борьба. Все наши флаги — наши! Всем, кто вышел, аплодисменты! Жыве Беларусь! Да здравствует независимая Беларусь! Ура! Ура! Ура, — написал Гурков.