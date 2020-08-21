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Лукашенко заявил, что «они» хотят отсечь от Беларуси Гродненскую область

21.08.2020 16:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

22 августа Александр Лукашенко намерен посетить Гродненскую область и проинспектировать дислоцирующиеся там части вооруженных сил Беларуси в связи с возникшей угрозой безопасности страны на западном направлении.

Об этом Лукашенко заявил 21 августа, посещая агрокомбинат «Дзержинский».


Лукашенко сказал, что «теперь с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны». в этой связи он был вынужден большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно.

«Завтра вы увидите. Я туда полечу инспектировать. Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — заявил Лукашенко, сообщает president.gov.by.

«Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что никого не запугивает, «но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься».

 
Теги: Гродно
 
 
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22 августа Александр Лукашенко намерен посетить Гродненскую область и проинспектировать дислоцирующиеся там части вооруженных сил Беларуси в связи с возникшей...
 
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