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Сильный пожар в испанском отеле: погиб человек, 9 ранены
Источник материала: ОНТ
Пожар в отеле Испании, в Пуэрто Банусе (муниципалитет Марбелья) унес жизнь одного человека, еще девять пострадали. Об этом
Как сообщили в пожарной службе, возгорание ликвидировали. После этого выяснилось, что само здание отеля сильно повреждено. По информации местных СМИ, помимо здания оказались повреждены несколько дорогих автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.
О причинах возгорания пока ничего не сообщается. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Пожар в отеле Испании, в Пуэрто Банусе (муниципалитет Марбелья) унес жизнь одного человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает местное издание El Pais. Как...
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