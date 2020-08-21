Сильный пожар в испанском отеле: погиб человек, 9 ранены

Источник материала: ОНТ

Пожар в отеле Испании, в Пуэрто Банусе (муниципалитет Марбелья) унес жизнь одного человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает местное издание El Pais.

Как сообщили в пожарной службе, возгорание ликвидировали. После этого выяснилось, что само здание отеля сильно повреждено. По информации местных СМИ, помимо здания оказались повреждены несколько дорогих автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается. Выясняются обстоятельства произошедшего.









Фото EFE

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