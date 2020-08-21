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«Как в будущем». В вагоны метро Пекина вместо стекол вставят прозрачные экраны
Источник материала: Onliner
Компания LG Display сообщила о поставке в Китай 55-дюймовых прозрачных дисплеев, которыми заменят стекла в метро Пекина и Шэньчжэня. Экраны имеют степень светопропускания 38%, разрешение дисплеев — Full HD. В корейской компании отметили, что вскоре подобные решения могут появиться в метро других стран по всему миру.
Сколько именно экранов поставлено для установки в вагоны китайского метро, не уточняется.
В LG Display сообщили о планах удвоить производство прозрачных экранов для разных сфер: их можно будет устанавливать в витрины магазинов, оформлять здания и, само собой, использовать на выставках.
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
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Компания LG Display сообщила о поставке в Китай 55-дюймовых прозрачных дисплеев, которыми заменят стекла в метро Пекина и Шэньчжэня. Экраны имеют степень...
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