«Как в будущем». В вагоны метро Пекина вместо стекол вставят прозрачные экраны

Источник материала: Onliner

Компания LG Display сообщила о поставке в Китай 55-дюймовых прозрачных дисплеев, которыми заменят стекла в метро Пекина и Шэньчжэня. Экраны имеют степень светопропускания 38%, разрешение дисплеев — Full HD. В корейской компании отметили, что вскоре подобные решения могут появиться в метро других стран по всему миру.

Сколько именно экранов поставлено для установки в вагоны китайского метро, не уточняется.

В LG Display сообщили о планах удвоить производство прозрачных экранов для разных сфер: их можно будет устанавливать в витрины магазинов, оформлять здания и, само собой, использовать на выставках.