Лукашенко признал, что позвал на БТ российских журналистов

Источник материала: Ежедневник

По словам Александра Лукашенко, вопрос о привлечении российских журналистов возник, когда некоторые из сотрудников телекомпании стали протестовать.

«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — сказал Лукашенко и добавил, что одну из групп он даже включил в президентский пул.

«Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает», — заявил Лукашенко.

По его словам, половина бастующих телевизионщиков уже вернулась к назад. «Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал он.

Лукашенко призвал никого не держать, но и не давить на людей в рабочих коллективах. По его признанию, многих из бастующих тележурналистов он когда-то «носил на руках».

«Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — подчеркнул Лукашенко.