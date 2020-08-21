|
Лукашенко признал, что позвал на БТ российских журналистов
21.08.2020 17:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам Александра Лукашенко, вопрос о привлечении российских журналистов возник, когда некоторые из сотрудников телекомпании стали протестовать.
«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — сказал Лукашенко и добавил, что одну из групп он даже включил в президентский пул.
«Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает», — заявил Лукашенко.
По его словам, половина бастующих телевизионщиков уже вернулась к назад. «Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал он.
Лукашенко призвал никого не держать, но и не давить на людей в рабочих коллективах. По его признанию, многих из бастующих тележурналистов он когда-то «носил на руках».
«Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — подчеркнул Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Александра Лукашенко, вопрос о привлечении российских журналистов возник, когда некоторые из сотрудников телекомпании стали протестовать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)