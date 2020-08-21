СТВ: Девятовский сделал заявление под давлением. Сейчас он находится в больнице

Источник материала: Tut.by

Как заявляет телеканал СТВ, Вадим Девятовский сделал сегодняшнее заявление о том, что «Лукашенко не его президент» под давлением.





«История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющейся в нашем распоряжении информации, председатель белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Предварительно ему диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фейсбуке Девятовский сделал под давлением», — сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.

Отметим, что Девятовский успел дать комментарии «Трибуне» и «Прессболу», в которых подтвердил, что это действительно его мнение.

— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне». — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.