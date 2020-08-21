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Александр Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Гречки нам хватит?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь глава государства поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более 4 тысяч человек, протестующих здесь нет.
Далее речь шла об уборочной кампании. Александру Лукашенко также рассказали о финансово-экономической ситуации на агрокомбинате, строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов.
В целом, Президент остался доволен увиденным. Хороший пример модернизации села и сельского хозяйства. Такую оценку дал глава государства предприятию.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Иван Крупко:
Александр Лукашенко:
Иван Крупко:
Александр Лукашенко:
Иван Крупко:
Александр Лукашенко:
Иван Крупко:
Социалка, милиция и военные – это примерно 3 тысячи тонн, остальное – торговля.
Мы фактически проработали с областями. В Гомеле на КХП будет идти основная переработка. Там мощное предприятие. За две смены оно может обеспечить переработку гречки 35 тысяч тонн. То есть фактически весь наш объем они переработают.
Мы определились с планом, сейчас работаем с сетями. Основные операторы – «Белкоопсоюз». Это бесспорно, работаем с другими сетями. Встречались с «Еврооптом». Он оператор, 8 тысяч тонн завозит за пределы. На следующей неделе вместе с МАРТом встречаемся со всеми крупными сетями.
По оценкам, наша гречка будет конкурентоспособной на уровне российской гречки. Ее можно покупать и останется рентабельность и в сельхозпредприятиях.
Александр Лукашенко:
Президент также посетил цеха, где ознакомился с производственными процессами.
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Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 21 августа заявил Президент Александр...
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