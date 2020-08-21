«Память про тот день фрагментарная». Ефремов заявил, что его могли силой затащить в автомобиль до аварии

Источник материала: Tut.by

Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает ТАСС . Напомним, в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельной аварии, в которой обвиняется актер.



Фото: Flickr / Oli Zitch

Уже третий день в суде слушают сторону защиты. Вчера один свидетелей заявил , что в сразу после аварии Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

Сам актер, который ранее говорил, что не помнит о событиях того вечера, допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП.

— У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом», — цитирует Ефремова из зала суда ТАСС. — Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили.

Что касается показаний актера, которые он дал сразу после ДТП, то адвокат Элман Пашаев считает , что они могут быть неверными, из-за того, что Ефремов страдает алкоголизмом.

Как пишет Mash , Ефремов также пожелал попасть в институт Сербского — там восстанавливают память, он это видел в передаче «Жди меня». Суд это ходатайство отклонил.

Известно, что актер перевел четырем пострадавшим по 200 тысяч российских рублей (по 6,7 тысчи долларов). Во второй половине дня Ефремов заявил , что отказывается от услуг двоих своих адвокатов и будет искать новых защитников. Суд продолжится в понедельник, 24 августа.

Авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал .