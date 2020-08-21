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«Память про тот день фрагментарная». Ефремов заявил, что его могли силой затащить в автомобиль до аварии

21.08.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о смертельной аварии, в которой обвиняется актер.


Фото: Flickr / Oli Zitch

Уже третий день в суде слушают сторону защиты. Вчера один свидетелей заявил, что в сразу после аварии Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

Сам актер, который ранее говорил, что не помнит о событиях того вечера, допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП.

— У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом», — цитирует Ефремова из зала суда ТАСС. — Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили.

Что касается показаний актера, которые он дал сразу после ДТП, то адвокат Элман Пашаев считает, что они могут быть неверными, из-за того, что Ефремов страдает алкоголизмом.

Как пишет Mash, Ефремов также пожелал попасть в институт Сербского — там восстанавливают память, он это видел в передаче «Жди меня». Суд это ходатайство отклонил.

Известно, что актер перевел четырем пострадавшим по 200 тысяч российских рублей (по 6,7 тысчи долларов). Во второй половине дня Ефремов заявил, что отказывается от услуг двоих своих адвокатов и будет искать новых защитников. Суд продолжится в понедельник, 24 августа.

Авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину в суде он не признал.

 
 
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Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП
 
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