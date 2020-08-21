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«Память про тот день фрагментарная». Ефремов заявил, что его могли силой затащить в автомобиль до аварии
Источник материала: Tut.by
Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП. Об этом сообщает
Уже третий день в суде слушают сторону защиты. Вчера один свидетелей
Сам актер, который ранее говорил, что не помнит о событиях того вечера, допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП.
— У меня память про этот день фрагментарная. Как говорят в кино, монтаж «салатом», — цитирует Ефремова из зала суда ТАСС. — Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили.
Что касается показаний актера, которые он дал сразу после ДТП, то адвокат Элман Пашаев
Как пишет
Известно, что актер
Авария, за которую судят Ефремова, произошла
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«Память про тот день фрагментарная». Ефремов заявил, что его могли силой затащить в автомобиль до аварии
Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП
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