Строители случайно оставили Чижовку без воды

Восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича остались без воды 21 августа.

По сообщению «Минскводоканала», это произошло из-за повреждения водопровода строителями. Работы по починке обещают завершить в течении дня.

С момента аварии в двух точках микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах.