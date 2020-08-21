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Строители случайно оставили Чижовку без воды
Источник материала: Навiны
Восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича остались без воды 21 августа.
По сообщению «Минскводоканала», это произошло из-за повреждения водопровода строителями. Работы по починке обещают завершить в течении дня.
С момента аварии в двух точках микрорайона организовали подвоз питьевой воды в цистернах.
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Восемь домов на улицах Голодеда и Уборевича остались без воды 21 августа. По сообщению «Минскводоканала», это произошло из-за повреждения водопровода строителями....
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