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В Минске перебои с валютой
Источник материала: Onliner
Тревожное валютное состояние белоруса — это едва ли не национальная черта. Сегодня читатели начали сообщать о том, что в некоторых обменниках закончилась валюта. Корреспондент Onliner посетил с десяток обменников. Действительно, валюта есть не везде, но и красноречивых очередей за ней не выстраивается.
В обменнике «Альфа-Банка» в одной из гостиниц валюта была с утра. К вечеру закончилась. В соседнем банкомате долларов тоже нет. Добродушный кассир в тихом отделении «Беларусбанка» вещает из-за окна, что наличной валюты нет. В соседнем отделении в головном офисе банка предлагают отстоять очередь, чтобы узнать непосредственно в кассе, принес ли кто сдавать доллары. Но обстановку четко обрисовать не могут.
Если надо примерно $300, то их можно найти в обменнике «РРБ-Банка» в торговом центре на Юго-Западе. Очереди нет, бери — не хочу. Через дорогу в «БСБ-Банке» в продуктовом магазине осталось $25. С утра было больше, но кто рано встает, тот и кассу берет.
Целая «банковская Зыбицкая» разместилась у станции метро «Малиновка». Тут людей заметно больше. В отделении «Идея Банка» на вопрос, найдутся ли у них $1000 для обмена на белорусские рубли, отвечают утвердительно. Правда, предупреждают: «Если останутся». Перед нами много людей с талончиками. Они заинтересованы и переспрашивают: «Сколько-сколько осталось?»
В отделении «Альфа-Банка» многолюдно. Перед стойкой справки мужчина в спортивном костюме мнет пачку зеленых белорусских рублей. Девушка объясняет, что валюта есть, но желающих ее купить много, а потому она не может гарантировать, что для нас ее хватит.
Сегодня днем первый заместитель премьер-министра Николай Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов: «Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке».
Вчера экономист Вадим Иосуб в колонке для
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Тревожное валютное состояние белоруса — это едва ли не национальная черта. Сегодня читатели начали сообщать о том, что в некоторых обменниках закончилась валюта....
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