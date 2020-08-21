В Минске перебои с валютой

Источник материала: Onliner Тревожное валютное состояние белоруса — это едва ли не национальная черта. Сегодня читатели начали сообщать о том, что в некоторых обменниках закончилась валюта. Корреспондент Onliner посетил с десяток обменников. Действительно, валюта есть не везде, но и красноречивых очередей за ней не выстраивается.

В обменнике «Альфа-Банка» в одной из гостиниц валюта была с утра. К вечеру закончилась. В соседнем банкомате долларов тоже нет. Добродушный кассир в тихом отделении «Беларусбанка» вещает из-за окна, что наличной валюты нет. В соседнем отделении в головном офисе банка предлагают отстоять очередь, чтобы узнать непосредственно в кассе, принес ли кто сдавать доллары. Но обстановку четко обрисовать не могут.

Если надо примерно $300, то их можно найти в обменнике «РРБ-Банка» в торговом центре на Юго-Западе. Очереди нет, бери — не хочу. Через дорогу в «БСБ-Банке» в продуктовом магазине осталось $25. С утра было больше, но кто рано встает, тот и кассу берет.





Целая «банковская Зыбицкая» разместилась у станции метро «Малиновка». Тут людей заметно больше. В отделении «Идея Банка» на вопрос, найдутся ли у них $1000 для обмена на белорусские рубли, отвечают утвердительно. Правда, предупреждают: «Если останутся». Перед нами много людей с талончиками. Они заинтересованы и переспрашивают: «Сколько-сколько осталось?»





В отделении «Альфа-Банка» многолюдно. Перед стойкой справки мужчина в спортивном костюме мнет пачку зеленых белорусских рублей. Девушка объясняет, что валюта есть, но желающих ее купить много, а потому она не может гарантировать, что для нас ее хватит.





Сегодня днем первый заместитель премьер-министра Николай Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов: «Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке».

Вчера экономист Вадим Иосуб в колонке для Onliner предполагал, что политика не сильно отражается на курсе национальной валюты потому, что на белорусском валютном рынке отсутствует такой класс участников, как спекулянты. А также потому, что «нашему населению сейчас очевидно свойственны высокие девальвационные ожидания, но ресурсов на то, чтобы покупать валюту, у него немного». По прогнозу экономиста, рубль будет снижаться, но «пока — достаточно плавно, без резких скачков на десятки процентов».