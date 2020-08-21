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Тихановская обжаловала итоги выборов в Верховном суде Беларуси
Источник материала: АФН
Адвокат объединенного штаба Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.
Решение о начале производства будет в течение 3 дней.
Ранее жалобы о признании недействительными итоги пошедших в Беларуси президентских выборов подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.
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Адвокат объединенного штаба Максим Знак подал в Верховный суд жалобу Светланы Тихановской о признании выборов 9 августа недействительными.
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