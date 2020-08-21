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Пропали еще два члена стачкома «Беларуськалия»
Источник материала: Навiны
Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщает о том, что еще двое членов объединения перестали выходить на связь.
Речь про супругов Алесю Логинову и Владимира Логинова. В последний раз они
Ранее стачком «Беларуськалия» уже
«Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. <…> По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине, — сообщал телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».
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Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщает о том, что еще двое членов объединения перестали выходить на связь.
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