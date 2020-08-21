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Помощник прокурора одного из районов Минска подал рапорт об увольнении
Источник материала: АФН
Рапорт об увольнение подал помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак. Это тот самый прокурор, который пытался возбудить дело по факту избиения мотоциклистов сотрудниками ГАИ в Уручье.
«По соображениям совести», - кратко пояснил он в своем Instagram.
«Решение об уходе из прокуратуры зрело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа», - пояснил он Нашей Ниве.
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Рапорт об увольнение подал помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак. Это тот самый прокурор, который пытался возбудить дело по факту избиения...
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