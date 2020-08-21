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СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность

21.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность

Продолжается расследование уголовного дела о блокировании транспортных коммуникаций в ночь с 10 на 11 августа в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

“Следователи провели неотложные следственные действия, изъяли и приобщили к материалам дела записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. При их изучении установлен ряд автомобилей, блокировавших движение на участке дороги на улице Притыцкого и проспекте Пушкина. Даны поручения органу дознания на установление личностей владельцев этих автомобилей. В том числе будет устанавливаться их причастность к участию в массовых беспорядках”, – рассказали в СК.

В некоторых Telegram-каналах по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог, созданию так называемых пробок солидарности. “Следственный комитет обращает внимание водителей, что создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста. Кроме того, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, могут быть изъяты у владельцев и быть признаны вещественными доказательствами. Санкция ч.1 ст.310 УК предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы”, – добавили в ведомстве.

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность
 
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