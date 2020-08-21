ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша заявила о недопустимости вмешательства внешних сил в дела Беларуси

21.08.2020 18:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других государств, следует из сообщения польского МИД.

В МИД Польши также призвали белорусские власти воздержаться от насилия и приступить к диалогу с оппозицией и гражданским обществом, передает РБК.

«Мы видим надобность в привлечении ОБСЕ при возможной поддержке Европейского Союза для потенциального посредничества, чтобы найти выход из ситуации», — заявили в ведомстве.

В Варшаве сообщили, что поддерживают инициативы, нацеленные на помощь независимым СМИ, борцам за права человека и жертвам насилия в Беларуси.

«Мы также подчеркнули, что Европейскому Союзу нужно быть готовым предоставить позитивное предложение, повестку реформ и экспертизу, если эта страна продемонстрирует готовность к реформам», — говорится в сообщении польского МИДа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других государств, следует из сообщения польского МИД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Министерстве образования подвело итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика