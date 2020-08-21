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Польша заявила о недопустимости вмешательства внешних сил в дела Беларуси
Источник материала: АФН
В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других государств, следует из сообщения польского МИД.
В МИД Польши также призвали белорусские власти воздержаться от насилия и приступить к диалогу с оппозицией и гражданским обществом, передает РБК.
«Мы видим надобность в привлечении ОБСЕ при возможной поддержке Европейского Союза для потенциального посредничества, чтобы найти выход из ситуации», — заявили в ведомстве.
В Варшаве сообщили, что поддерживают инициативы, нацеленные на помощь независимым СМИ, борцам за права человека и жертвам насилия в Беларуси.
«Мы также подчеркнули, что Европейскому Союзу нужно быть готовым предоставить позитивное предложение, повестку реформ и экспертизу, если эта страна продемонстрирует готовность к реформам», — говорится в сообщении польского МИДа.
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В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Беларуси со стороны других государств, следует из сообщения польского МИД.
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