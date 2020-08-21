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Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну а у нас повод появился. Политическая кампания, мы не успели выкарабкаться из этой вот волокиты с ценами на нефть, на природный газ, пандемия повлекла за собой экономические процессы – и всё сошлось в одном месте.
Вот вы, люди, которые работаете, вы что, заметили особые какие-то изменения в жизни своей? Нет. Кто работал, тот не заметил. Мы не закрылись, понимая, что нам потом надо из этого карантина, изоляции как-то выходить. И вопрос – с чем мы выйдем?
Экономика, политика, выборы – всё сошлось в одном месте. Людей возбудили, задурили им голову, пообещали вертолетные деньги: что вот сиди на площади, и будут разбрасывать. Я тоже так, мимо иду или еду на площадь, смотрю: думаю, может кто-то скинет? Ничего не выбрасывают, ничего не скидывают. Поэтому нам готовили вот эту заварушку.
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Они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон: три балтийские республики, мы и Украина. Видите, мы одно тут звено осталось, где еще Россия может сотрудничать с Западом. Хотелось это всё закрыть. Планируют всё это и направляют Соединенные Штаты Америки, а европейцы подыгрывают: сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой, мы контролируем и знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами.
Понимаете, когда они спокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать – это неслучайно. С внешней стороны нас начали поддавливать уже силой оружия, и внутри взбудоражили людей. Конечно, мы с ними бы быстро разобрались сейчас. Но, во-первых, не нужно, а во-вторых, я большое количество военных вынужден перебросить на Запад. Мы фактически (завтра вы увидите, я туда полечу инспектировать), мы фактически взяли под контроль Гродно. Уже польские флаги вывесили недавно.
Мы так два дня там поработали, отвесили кое-кому. А сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить.
Встреча прошла в теплой атмосфере. Работники птицефабрики попросили Президента помочь со строительством ФОКа. Подставим плечо – заверил Президент.
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Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»
Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в...
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