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Вадим Девятовский сейчас находится в больнице. Его заявление может быть фейком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История с заявлением Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По имеющейся информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице, под наблюдением медиков.
Предварительно у него диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице Facebook Девятовский сделал под давлением.
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Новости Беларуси. История с заявлением Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По имеющейся...
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