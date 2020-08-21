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Мужчина дважды сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха
Источник материала: ОНТ
Канадец Рэймонд Лиллингтон дважды сорвал многомиллионный джекпот. Мужчина раскрыл секрет необычного успеха. Слова Рэймонда
В 2013 году Лиллингтон приобрел лотерейный билет и выиграл 3,2 миллиона долларов. Мужчина, несмотря на внушительный выигрыш, продолжил играть в лотереи. Даже шутки друзей не останавливали Рэймонда от регулярной покупки билетов.
Лиллингтон разбогател во второй раз 19 августа. В этот раз он мужчина стал обладателем главного приза в 17,4 миллиона долларов. Эти деньги канадец планирует потратить на детей и внуков, путешествия и приобретение нового дома.
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Канадец Рэймонд Лиллингтон дважды сорвал многомиллионный джекпот. Мужчина раскрыл секрет необычного успеха. Слова Рэймонда приводит CBC News. В 2013 году Лиллингтон...
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