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Врачи омской больницы согласились отправить Навального в немецкую клинику

21.08.2020 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врачи омской больницы, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.

Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная.

Утром 21 августа омские медики не разрешили перевозить Навального из-за его нестабильного, по их словам, состояния. В Германии Навального готова принять клиника Charite в Берлине.

Самолет за политиком направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.
 
 
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Врачи омской больницы, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.
 
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