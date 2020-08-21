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Врачи омской больницы согласились отправить Навального в немецкую клинику
Источник материала: Партизан
Врачи омской больницы, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.
Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная.
Утром 21 августа омские медики не разрешили перевозить Навального из-за его нестабильного, по их словам, состояния. В Германии Навального готова принять клиника Charite в Берлине.
Самолет за политиком направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.
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Врачи омской больницы, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.
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