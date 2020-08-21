Путин заявил о безальтернативности урегулирования проблем в Беларуси путем диалога власти и граждан

Президент России Владимир Путин обсудил сложившуюся в Беларуси ситуацию на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 21 августа в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе, — говорится в сообщении. — Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси. На вопрос, готова ли российская сторона предоставить посреднические услуги между властями и оппозицией, он ответил: «Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии».

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: РФ «тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне». Он не стал скрывать, что имеет в виду «попытки вмешательства» со стороны стран Балтии, Польши, ЕС в целом.

Лавров посоветовал третьим государствам и организациям, которые предлагают посредничество во внутреннем диалоге в Беларуси, «делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего белорусскому руководству».

«Всех тех, кто говорит, что это посредничество — единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги "посредничали" в 2014 году в ходе "майдана" в Киеве. Тогда уважаемые представители Европейского союза "посредничали", достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло. Убежден, что белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации. Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов», — заявил Лавров.

На пресс-конференции 20 августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным он, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Европейского совета Шарль Мишель «настаивали на необходимости демократического, инклюзивного транзита в Беларуси, который проходил бы путем диалога с участием гражданского общества и оппозиции, и создания благоприятных условий для проведения свободных выборов».

«И мы готовы оказать любую помощь и быть посредниками. <…> Мы также предложили России, чтобы ОБСЕ участвовала в этом посредничестве. Я могу сказать, что ответ президента Путина на это предложение был положительный. Но Лукашенко, по его словам, сегодня не хочет», — заявил Макрон.