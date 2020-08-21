|
Парк "Патриот" готовится к масштабному форуму "Армия-2020" - видео
21.08.2020 18:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Форум "Армия-2020" должен стать самым масштабным в истории - в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 стран мира, которые представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.
Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.
В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума.
Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории парка "Патриот", который находится в подмосковной Кубинке, завершается подготовка международному военно-техническому форуму "Армия-2020". Смотрите на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)