Источник материала: Sputnik Беларусь

Форум "Армия-2020" должен стать самым масштабным в истории - в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 стран мира, которые представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума.

Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки.

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