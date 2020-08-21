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Парк "Патриот" готовится к масштабному форуму "Армия-2020" - видео

21.08.2020 18:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Форум "Армия-2020" должен стать самым масштабным в истории - в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 стран мира, которые представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

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Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума.

Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки.

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На территории парка "Патриот", который находится в подмосковной Кубинке, завершается подготовка международному военно-техническому форуму "Армия-2020". Смотрите на...
 
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