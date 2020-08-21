﻿ Сначала от Толбухина до Филимонова, а потом до МКАД. На проспекте Независимости в Минске ремонтируют дорожное полотно. 21.by
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Сначала от Толбухина до Филимонова, а потом до МКАД. На проспекте Независимости в Минске ремонтируют дорожное полотно

21.08.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице начали ремонт участка проспекта Независимости от улицы Толбухина до Филимонова. Ночью дорожники сняли слой асфальта на одной из сторон магистрали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сначала от Толбухина до Филимонова, а потом до МКАД. На проспекте Независимости в Минске ремонтируют дорожное полотно

Планируется, что с обновлением асфальта специалисты справятся за выходные – потребуется несколько дней. Затем модернизация полотна продолжится – от Филимонова до МКАД.

Сначала от Толбухина до Филимонова, а потом до МКАД. На проспекте Независимости в Минске ремонтируют дорожное полотно

Пропускная способность магистрали ограничена. Движение на этом отрезке затруднено. А с 22:00 вечера до 05:00 понедельника, 24 августа, участок будет перекрываться поочередно в каждом направлении. Объездной маршрут – по улицам Кедышко и Филимонова.

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Новости Беларуси. В столице начали ремонт участка проспекта Независимости от улицы Толбухина до Филимонова. Ночью дорожники сняли слой асфальта на одной из сторон...
 
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