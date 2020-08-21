Тихое сопротивление: белорусов призвали снимать депозиты, скупать валюту и не платить за коммуналку

nv.ua Призыв к «тихому сопротивлению диктатуре» появился крупнейшем белорусском Telegram-канале NEXTA, пишет





«Начиная с сегодняшнего дня: снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), потому что они используются властью для финансирования силовых органов; купить валюту — рубль ослабевает, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам; не платить ближайшую „жировку“ (платежку за коммунальные услуги, — НВ) — санкции за такой поступок мизерные, но если неуплата будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам», — сказано в сообщении.





Предпринимателей и юридических лиц призывают задержать оплату налогов под предлогом форс-мажора и оплату поставок госпредприятиям. Диаспору попросили минимизировать потребление белорусской продукции, изготовленной на госпредприятиях, и убедить иностранных партнеров задержать оплату поставленных товаров до свержения Лукашенко, а также всем белорусам не оплачивать ближайшую "жировку". Пеня невелика, но если неоплата будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам.









Тем временем в минских обменниках уже началась нехватка долларов, но евро еще есть, а белорусский рубль начал проседать.

















Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что у Нацбанка достаточно резервов, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке. Отказ от продукции госпредприятий он назвал «экономическим самоубийством».





«Ничего, что сказано об экономической диверсии, не минет каждого. Это повлияет не только на провластные структуры или государственные предприятия, это повлияет на каждого человека.





Например, призыв к определенным действиям, которые приведут к девальвации. Что такое девальвация, мы знаем, т. е. беднее станет каждый гражданин», — предупредил он.





Тем временем Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси «в ближайшие дни».





Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки.





Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.