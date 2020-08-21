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Асафов: Литва всегда поддержит то, что выгодно США и невыгодно России
21.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Литвы на совещании Евросовета заявил, что будущее Беларуси не должно зависеть "только от доброй воли России". Гитанас Науседа
Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этом контексте все заявления будут антилукашенковские, протихановские или про-чьи-нибудь еще — про-того, кто так или иначе в глазах литовских чиновников будет представлять оппозицию Лукашенко, оппозицию России… Каких-то более сложных, глубоких, например экономических, причин искать здесь не стоит, потому что их нет. Задача — поддержание антироссийского и проамериканского контекста, на чем бы он ни строился, будь то протесты против результатов выборов в Беларуси или будь то глобальное потепление", — заявил Асафов.
Комментарий политолога Александра Асафова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Задача современной Литвы — поддерживать антироссийский и проамериканский контекст, на чем бы он ни строился, в том числе и по ситуации в Беларуси, считает...
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