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Асафов: Литва всегда поддержит то, что выгодно США и невыгодно России

21.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Асафов: Литва всегда поддержит то, что выгодно США и невыгодно России

Президент Литвы на совещании Евросовета заявил, что будущее Беларуси не должно зависеть "только от доброй воли России". Гитанас Науседа считает, что Москва должна "уважать независимость и суверенитет Беларуси", а Брюссель должен создать условия, чтобы "белорусский народ сам принимал решения о будущем".

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис лично встретился с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и заявил, что вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для свободных и справедливых выборов в Беларуси. Все это лишний раз подчеркивает направленность литовской внешней политики, отметил в интервью Sputnik Литва политолог Александр Асафов. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В этом контексте все заявления будут антилукашенковские, протихановские или про-чьи-нибудь еще — про-того, кто так или иначе в глазах литовских чиновников будет представлять оппозицию Лукашенко, оппозицию России… Каких-то более сложных, глубоких, например экономических, причин искать здесь не стоит, потому что их нет. Задача — поддержание антироссийского и проамериканского контекста, на чем бы он ни строился, будь то протесты против результатов выборов в Беларуси или будь то глобальное потепление", — заявил Асафов.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки, которые в Минтруда назвали незаконными.

Комментарий политолога Александра Асафова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Задача современной Литвы — поддерживать антироссийский и проамериканский контекст, на чем бы он ни строился, в том числе и по ситуации в Беларуси, считает...
 
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