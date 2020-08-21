Не напрягайтесь, вам никто в мире не верит! Пресс-служба МВД: розыск людей идет круглосуточно

По всей стране в органы внутренних дел с 9 августа поступили сотни заявлений и обращений граждан об исчезновении их знакомых и родственников. Большинство обратившихся полагали, что исчезновения были связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, и обвиняли милицию в непредставлении данных о задержанных. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.













Уточняется, что сотрудники подразделений уголовного розыска Беларуси работают с такими обращениями и заявлениями круглосуточно. По состоянию на 21 августа почти все из них обработаны. При этом поступление заявлений продолжается.













Пресс-служба МВД делает выводы после проделанной работы: часть разыскиваемых людей уехала на отдых или заработки за границу, никого не предупредив; некоторые граждане отбывают административные аресты за противоправные действия; часть людей, которые ведут асоциальный образ жизни, ранее уже регулярно пропадали, часто их находили в изоляторах или притонах; большинство граждан из проверенных действительно задерживались правоохранителями, но к моменту проверки были освобождены и удивлялись, что кто-то размещал информацию о них в общем доступе.













сообщает ОНТ. Для уточнения информации о нахождении близких в местах содержания задержанных рекомендуется обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, об исчезновении человека можно сообщить оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел. Пресс-служба МВД просит граждан не поддаваться панике и не плодить слухи,ОНТ. Для уточнения информации о нахождении близких в местах содержания задержанных рекомендуется обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, об исчезновении человека можно сообщить оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел.







