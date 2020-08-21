Bloomberg: в Кремле обсуждают Беларусь после свержения Лукашенко

Об этом сообщает Bloomberg.





По мнению людей, имеющих доступ к внутреннему кругу Путина, Лукашенко, возможно, не сможет пережить такую реакцию против него (свержение режима — ред.). Тогда Россия может получить больше, достигнув взаимопонимания с оппозицией, чем от вмешательства во внутренние дела страны, чтобы поддерживать режим диктатора и тем самым рисковать «общественным взрывом» в Беларуси.





Россия не заинтересована в предотвращении падения режима Лукашенко, хотя и не будет пытаться его ускорить, заявил чиновник, осведомленный в дискуссиях о политике Кремля.





По словам еще одного человека, близкого к Путину, даже если самопровозглашенный президент Лукашенко удержит бразды правления, он потеряет авторитет как партнер, способный заключать сделки с Москвой.





Что касается военной интервенции, то приближенные к Путину источники утверждают, что у президента России небольшое желание вмешиваться в Беларусь, поддерживая Лукашенко, из-за оборонительного соглашения между Россией и Беларусью.





«Это грозит настроем белорусов против России и конфликтом худшим, чем в Украине», — пишет Bloomberg.





Безусловно, Россия пока не бросит Лукашенко. Как заявлял пресс-сексретарь Кремля Дмитрий Песков, за последних 5 дней Путин говорил с ним по телефону четыре раза, передает РИА Новости.





Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.





В ЦИК Беларуси утверждают, что победу одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов), оппозиционный кандидат Светлана Тихановская якобы набрала 10,1% голосов.





Акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.





Сам Александр Лукашенко обвинил в акциях протеста «кукловодов» из Чехии, Польши, России и Украины. Он заявил, что Майдана в Беларуси не будет, а любые несанкционированные акции протеста встретят жестким сопротивлением.





Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и заявил о готовности предложить поддержку в диалоге между властью и митингующими.





Депутаты Европарламента объявили белорусского диктатора персоной нон граната в ЕС. Там также призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в события в Беларуси.





Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения мирной передачи власти.





Вскоре из-за создания координационного совета было возбуждено уголовное дело по статье Захват власти.